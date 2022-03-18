الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة أحياناً.

والرياح شمالية غربية /15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

والخليج العربي مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:55، والمد الثاني عند الساعة 39:02، والجزر الأول عند الساعة 44:07، والجزر الثاني عند 19:20.

وبحر عمان مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:41، والمد الثاني عند الساعة 22:47، والجزر الاول عند الساعة 34:16، والجزر الثاني عند الساعة 05:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 25 19 80 35 دبي 26 20 70 40 الشارقة 26 20 75 40 عجمان 27 19 80 35 أم القيوين 27 18 80 35 رأس الخيمة 28 17 80 35 الفجيرة 31 21 65 20 العين 27 16 80 30 ليوا 26 15 85 30 الرويس 23 17 70 40 السلع 24 16 75 35 دلما 23 17 75 40 طنب الكبرى 24 18 80 45 طنب الصغرى 24 18 80 45 أبو موسى 24 18 80 45 .

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