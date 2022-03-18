رئيس زيمبابوي: الإمارات أهم شريك تجاري لنا

المصدر: وام

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أكد فخامة إيمرسون منانجاوا رئيس جمهورية زيمبابوي أن العلاقات الثنائية بين زيمبابوي والإمارات تشهد نمواً سريعاً في القطاعات كافة .. لافتا إلى الإمارات أصبحت أهم شريك تجاري لبلاده .

وقال فخامته - في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش زيارته الرسمية للدولة - إن حجم التبادل التجاري مع دولة الإمارات يشهد نمواً بنحو 300% مع تعزيز علاقات الشراكة التاريخية بين الدولتين.. مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الدولتين بلغ نحو 400 مليون دولار أمريكي في السابق وقفز إلى 1.6 مليار دولار أمريكي خلال 2021 .

وأكد منانجاوا أن الشعب الزيمبابوي يثمن دعم الإمارات وقيادتها الرشيدة له في أصعب الأوقات وهو الأمر الذي عزز العلاقات الثنائية بين الدولتين.. لافتا إلى أن بلاده تأثرت بإعصار إيداي في مارس 2019 أثناء زيارته إلى الإمارات الأمر الذي اضطره إلى قطع زيارته والعودة إلى بلده ..

وذكر رئيس زيمبابوي أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قدمت دولة الإمارات دعما إنسانيا للمتضررين من الإعصار في بلاده وقد تعززت العلاقات الثنائية بين الدولتين بشكل كبير بعد ذلك.

وأفاد فخامته بأن حوالي 5000 مواطن من زيمبابوي يعيشون في الإمارات ، ومعظمهم يعملون في صناعة الفنادق والقطاع المصرفي، وبعضهم مهندسون وطيارون ، ويساهمون في العلاقات المتنامية بين البلدين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قد التقى رئيس زيمبابوي في مقر إكسبو 2020 دبي يوم الإثنين الماضي .. وناقشا تقدم العلاقات الثنائية.

وتتوقع زيمبابوي دعم دولة الإمارات في قطاعات الزراعة والتعدين وتطوير البنية التحتية ، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الجامعات وقطاع الرعاية الصحية.

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