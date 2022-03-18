الإمارات وفيتنام تبحثان تعزيز التعاون في مجالات العمل

المصدر: وام

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استقبل معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين سعادة نغوين مانه توان سفير جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات العمل بما يحقق المنافع المتبادلة.

وشهد اللقاء استعراض منظومة تشريعات سوق العمل في الدولة بما يؤكد على ضمان حقوق العمل على نحو متوازن ويعزز من جاذبية سوق العمل في الدولة كوجهه مفضلة.

حضر اللقاء .. عبدالله النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية ونجوين ثان دوك الملحق العمالي في سفارة فيتنام بالدولة .

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