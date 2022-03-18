«بيكن رد» توفر حلولاً متقدمة لمواجهة تحديات الأمن الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «بيكن رد» إحدى شركات مجموعة إيدج، التي توفر حلولاً متقدمة لمواجهة تحديات الأمن الوطني، عن مشاركتها في «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 21 و23 مارس الجاري.

وتشارك الشركة خلال الحدث بجناح تفاعلي تسلط من خلاله الضوء على خدماتها الاستشارية في الأمن السيبراني، على أن يتخلل المشاركة محاضرة يلقيها «إيريك آيفرت» المدير التنفيذي لقسم الاستشارات السيبرانية في «بيكن رد» حول أساليب الكشف عن الثغرات الأمنية المصدرية وبرنامج المكافآتbug bounty المتخصص في الكشف عن الثغرات الأمنية.

تقييم نفسي

وسيتمكن زوار جناح «بيكن رد» التفاعلي من تجربة التقييمات النفسية المتقدمة المعتمدة على تقنية الألعاب، والتي يقدمها قسم تحليل الأفراد والشخصيات لدى الشركة. وقال موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكن رد»: «تواصل «بيكن رد» جهودها في تعزيز قطاع الأمن السيبراني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكات والقدرات الجديدة، ويسعدنا أن نشارك في هذا المعرض التكنولوجي والسيبراني المهم، ونتطلع بشكل خاص إلى استعراض حلولنا المتميزة وغير التقليدية، وتوفير فرص جديدة للتفاعل بشكل فريد مع الزوار والمشاركين».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز