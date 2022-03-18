حملة مرورية بعجمان لمستخدمي الدراجات النارية

المصدر: (عجمان - البيان)

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نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة المرورية الموحدة «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات النارية»، التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، خلال شهر مارس الجاري 2022، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى سائقي الدراجات النارية، وذلك تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق.

وقال الرائد راشد حميد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان: إن الحملة جاءت بهدف تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الدراجات النارية، من خلال توعيتهم بضرورة التقيد بالتعليمات واتباع الإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات الداخلية والخارجية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة. وأضاف نائب مدير إدارة المرور والدوريات أن الحملة تستهدف توجيه رسائل توعوية لمستخدمي الدراجات النارية المنتشرين بكثرة في الآونة الأخيرة، وخصوصاً مندوبي شركات التوصيل، ومنها ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة والملابس المناسبة عند قيادة الدراجة النارية.

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