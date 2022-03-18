عمار النعيمي يقدم واجب العزاء إلى جمال وأحمد الحاي في وفاة والدتهما

المصدر: دبي - وام

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قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء إلى جمال وأحمد الحاي في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهما وإلى أسرة وعائلة الحاي وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الصفا بدبي.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. وأعرب سموه خلال زيارته خيمة العزاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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