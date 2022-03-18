«سقيا الإمارات» تستعرض جهودها لحل مشكلة شح المياه في معرض «ديهاد»

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مؤسسة «سقيا الإمارات» في الدورة الثامنة عشرة من فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سقيا الإمارات: إن «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أثبتت دورها المؤثر الداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي، بوصفها منارة للإنسانية، وواحة للعمل الإنساني، وحرصها على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لمد يد العطاء لكل محتاج في كل مكان، دون النظر إلى دين أو لون أو عرق أو ثقافة.

وتعمل المؤسسة على توفير المياه الآمنة والنظيفة للمجتمعات التي تعاني من ندرة وتلوث المياه، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً، والمساهمة في تحسين حياة الملايين حول العالم، وإحداث تغييرات إيجابية على الصعيد العالمي، انطلاقاً من دولة الإمارات، أرض السلام والسعادة والإيجابية، وبلد التسامح والخير والعطاء.

نهج

وأضاف معاليه: إن «سقيا الإمارات»، تسير على النهج الإماراتي الثابت، الداعم لإيصال الخير إلى محتاجيه في كل أرجاء المعمورة، وتعمل بشكلٍ دائم على دعم المبادرات والبرامج المحلية والعالمية النوعية، الرامية لإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة، لمعالجة مشكلة شح المياه حول العالم.

وأبرزت منصة «سقيا الإمارات»، التي شاركت في المعرض، جهود المؤسسة، لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ 17، التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، والذي ينص على «ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع»، حيث نفذت «سقيا الإمارات»، ما يزيد على 1000 مشروع مياه مستدام في مختلف أرجاء العالم حتى الآن، وبلغ عدد المستفيدين من مشاريع المؤسسة أكثر من 13 مليون شخص، في 37 دولة حتى اليوم.

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