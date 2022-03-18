«تيك توك»: «برج خليفة» ثاني أكثر المعالم السياحية شعبية عالمياً في 2022

المصدر: (دبي- سيد صالح)

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نال «برج خليفة»، أطول بناية في العالم، المركز الثاني على قائمة أكثر المعالم والوجهات السياحية العالمية شعبية في عام 2022 على منصة «تيك توك» الصينية الشهيرة لنشر مقاطع الفيديو.

وبحسب دراسة بعنوان «مقاطع فيديو «تيك توك» للسفر»، والتي ترصد أكثر المعالم السياحية العالمية في عدد مرات المُشاهدة عبر «تيك توك»، فقد نال «برج خليفة» 1.9 مليار مُشاهدة، متفوقاً بذلك على «برج إيفل»، والذي حلّ ثالثاً بمشاهدات لم يتجاوز عددها 719.6 مليوناً، و«تاج محل» الذي جاء في المركز الرابع بعدد 377.4 مليون مُشاهدة، و«مُتنزه جراد كانيون الوطني» بولاية «اريزونا» الأمريكية، والذي نال المركز الخامس برصيد 273.2 مليون مُشاهدة.

ولم يتفوق على «برج خليفة» سوى مدينة «عالم ديزني» الأمريكية الشهيرة للملاهي، والتي نالت الصدارة بعدد 8.6 مليارات مُشاهدة.

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