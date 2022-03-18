بلدية أبوظبي تنظم ورشة توعوية للعاملين في المهن العقارية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، ورشة عمل بهدف استعراض أفضل الممارسات الخاصة بتطبيق القانون رقم (3) لسنة 2015 الخاص بتنظيم القطاع العقاري في الإمارة، وتوعية المختصين وذوي العلاقة بأحدث القوانين الخاصة بالقطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

وتأتي الورشة التي أقيمت في فندق روزوود في أبوظبي، في إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تعزيز شفافية السوق العقاري واستدامة نموه، وحضرها مجموعة كبيرة من أصحاب المهن العقارية من ضمنهم أمناء حسابات الضمان، والوسطاء العقاريون- المطورون العقاريون، والمدققون، والشركات الهندسية، والمسّاحون، واختصاصيو المزادات.

وقدم ممثلو الشركة المتطورة للخدمات العقاريـة ADRES خلال الورشة شرحاً عن منظومة «داري» العقارية التي تم إطلاقها أخيرًا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز