تحدي الإمارات للفرق التكتيكية أكسب عناصرنا الشرطية مزيداً من الخبرات

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، فعاليات اليوم الخامس الختامي للنسخة الثالثة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2022، الذي أقيم خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الجاري بالمدينة التدريبية في منطقة الروية، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من كبار الضباط من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من القيادات الشرطية والأمنية في الدولة.

وأشاد معالي المري بمستوى المنافسة في النسخة الثالثة من التحدي هذا العام، الذي يجمع أفضل 41 وحدة للمهام الخاصة من مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الـ24 المشاركة من خلال 5 فئات مختلفة وأنه أكسب العناصر الشرطية المشاركة مزيداً من الخبرات .

نتائج

وفي اليوم الختامي، حقق فريق الأمن الشيشاني المركز الأول، محققاً زمناً قدره 4:43:02 دقيقة، وجاء فريق القيادة العامة لشرطة دبي (B) في المركز الثاني، محققاً زمناً قدره 5:11:40 دقيقة، فيما حصل فريق القوات الخاصة القرقستاني على المركز الثالث بزمن قدره 5:48:90 دقيقة.





نقاط

كما حقق فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي (A) لقب منافسات تحدي الفرق التكتيكية 2022 بمجموع النقاط على مدار أيام التحدي في الفئات الخمس، وهي المسابقة التكتيكية، ومسابقة الموانع، ومسابقة إنقاذ ضابط، ومسابقة البرج، ومسابقة الموانع، جامعاً 133 نقطة ومحققاً زمناً قدره 16:58:20 دقيقة، فيما جاء فريق القيادة العامة لشرطة دبي (A) بالمركز الثاني بـ130 نقطة، وفريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي (B) في المركز الثالث بـ127 نقطة.

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