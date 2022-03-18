خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس إيرلندا باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى مايكل دي هيغينز رئيس إيرلندا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس مايكل دي هيغينز. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى مايكل مارتن رئيس وزراء إيرلندا.

انتخاب

كما هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان المنتخب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً في تركمانستان، وتمنياتهم له بالتوفيق في أداء مهامه الرئاسية وخدمة شعبه الصديق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ورئيس تركمانستان المنتخب، معرباً سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته له بالتوفيق في مهامه الرئاسية، وتحقيق تطلعات شعبه نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والرئيس المنتخب سيردار بيردي محمدوف، علاقات دولة الإمارات مع تركمانستان الصديقة خلال المرحلة المقبلة، وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.

تقدير

من جانبه، أعرب الرئيس المنتخب عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتهنئته، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار ولعلاقات البلدين مزيداً من التنمية، وآفاقاً أوسع من التعاون الطموح الذي يعزز مصالحهما المتبادلة.

اتصال

كما بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي آخر مع قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان الحالي، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مؤكداً سموه اعتزاز دولة الإمارات بعلاقاتها مع تركمانستان الصديقة على مدى عقود، وحرصها على تعزيز تعاونها والبناء على هذه العلاقات الراسخة.

كما ثمّن سموه الجهود التي بذلها قربان قولي بردي محمدوف ودوره الرئيس في الارتقاء بهذه العلاقات وترسيخ أركانها على مختلف المستويات خلال الفترة الماضية.

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