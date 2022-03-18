أحمد بن سعود يشهد «مؤتمر الاستدامة البيئية» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية رأس الخيمة التنموية، نظراً لدورها الفاعل في الحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة حياة الإنسان. جاء ذلك خلال حضوره فعاليات «المؤتمر الرابع للاستدامة البيئية في قطاع الضيافة»، بمشاركة عدد من مديري الجهات الحكومية، والفنادق والشركات السياحية في الإمارة.

وكرم الشيخ أحمد بن سعود خلال المؤتمر الفائزين بجائزة مبادرة «الفنادق الخضراء»، التي أسهمت بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات الصديقة للبيئة في الإمارة، وأثنى على جهودهم الحثيثة في الحفاظ على بيئة الإمارات ورأس الخيمة، ودعاهم إلى مواصلة العمل الدؤوب.

استدامة متكاملة

وأكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة، أن هذه المبادرة تتماشى والأولويــات الوطنيــة لدولة الإمــارات ورؤية رأس الخيمة 2030، والتي تهدف إلى تحقيق استدامة متكاملة بنسبة 100% في جميع فنادق رأس الخيمة.

بدوره، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «نثمن التعاون مع دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة للارتقاء بجودة الخدمات الصديقة للبيئة في فنادق إمارة رأس الخيمة».

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