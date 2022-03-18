«الإمارات الخيرية» برأس الخيمة تطلق حملتها الرمضانية «أياماً معدودات»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، عن إطلاق حملتها السنوية لشهر رمضان المبارك، تحت شعار «أياماً معدودات»، بتوزيع 60 ألف وجبة إفطار صائم، خلال شهر رمضان المبارك داخل الدولة وخارجها، وفق الإجراءات والاشتراطات الصحية، التي أقرتها الجهات المعنية في دولة الإمارات، لضمان استمرار إنجاح جهود الدولة الخاصة بسلامة أفراد المجتمع من جائحة كورونا.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة لـ«البيان» أن الجمعية تواصل نهج دولة الإمارات والقيادة الرشيدة في إسعاد فئات المجتمع طوال العام، خلال شهر رمضان المبارك، والذي يمثل فرصة إضافية لزيادة المبادرات المجتمعية، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وخاصة الأيتام وأسرهم، بالإضافة لتنظيم فعالية الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني.

والتي تتضمن تنظيم الإفطار الجماعي للأيتام ومشاركتهم توزيع 1000 وجبة إفطار صائم على المشاركين في الاحتفالية.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى لإسعاد 1500 أسرة، من خلال مبادرة توزيع زكاة المال، بهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً وفق الإجراءات المتبعة، وتوزيع زكاة الفطر على 7500 أسرة من مستحقيها، وتوزيع كوبونات كسوة العيد للأسر والأيتام وذوي الهمم بمجموع 500 أسرة.

بالإضافة لتوزيع 10 آلاف نسخة من المصحف الشريف على المستفيدين داخل دولة الإمارات وخارجها، وإطلاق مبادرة تنظيم 100 عمرة بدل عن مريض أو عاجز أو متوفى خلال شهر رمضان المبارك.وأكد الطنيجي حرص الجمعية على إسعاد الحالات الإنسانية، من خلال المبادرات التنموية سيراً على نهج القيادة الرشيدة، التي تواصل مد أيادي العطاء.

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