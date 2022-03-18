كهرباء الشارقة تنير الطريق إلى جامعة الذيد بتركيب 523 عموداً و3 محولات

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن الانتهاء من تنفيذ مشروع إنارة الطريق الرابط بين طريق الشارقة خورفكان وجامعة الذيد بتركيب 523 عمود إنارة وعدد 4 محولات 100 كيلوفولت ومحول 500 كيلوفولت وتمديد كابلات بطول 25.500 كم بتكلفة تجاوز 7.600 ملايين درهم.

وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى، أن الهيئة مستمرة في توفير أفضل الخدمات لسكان ومشروعات المنطقة الوسطى في كافة المناطق، مشيراً إلى أن مشروع إنارة الطريق الرابط بين طريق الشارقة خورفكان وجامعة الذيد يعتبر من المشاريع المهمة التي تخدم المنطقة والتي تم إنجازها وفق أفضل المواصفات.

جدول زمني

وأكد أن مشروعات الإنارة من المشروعات الحيوية والضرورية التي تواصل إدارة المنطقة الوسطى تنفيذها بجميع المناطق من خلال خطة استراتيجية وجدول زمني يتم تطبيقه في عمليات الإنارة في كافة المناطق.

وأوضح أن الهيئة تحرص على تطبيق أفضل النظم العالمية في مجال إنارة الشوارع من خلال تركيب مصابيح حديثة ومتطورة في أعمدة الإنارة بحيث تتناسب مع حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة مناطقها، وتسهم في تجميل الطرق والشعبيات والأحياء السكنية وتوفر الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة ودفع عجلة التنمية المستمرة، ويتم مراعاة التصميم الجمالي في أعمدة الإنارة واللمبات المستخدمة في الإضاءة.

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