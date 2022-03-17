سيف بن زايد يكرم داعمي صندوق الفرج ويشهد إطلاق الهوية الإعلامية للصندوق

المصدر: وام

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كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عدداً من الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص والأشخاص المتبرعين والداعمين لـ "صندوق الفرج" التابع لوزارة الداخلية تقديراً لأعمالهم الإنسانية في تقديم العون والمساعدة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم في الدولة.

كما شهد سموه في الحفل الذي أقيم في جناح الإمارات بإكسبو 2020 دبي إطلاق هوية الصندوق الإعلامية وموقعه الإلكتروني الجديد، وفق رؤية التحديث والتطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة، والتسهيل على المتعاملين وبما ينسجم مع الأهداف الإنسانية والاختصاصات المنوطة بالصندوق ودوره المجتمعي الحيوي.

ومنح سموه ميدالية خدمة المجتمع وشهادات التقدير لكبار المتبرعين لصندوق الفرج تقديراً لجهودهم في الإفراج عن عدد من النزلاء وإدخال البهجة والسرور في نفوس أسرهم، وأعرب سموه عن شكره للجميع تقديراً لمبادراتهم المجتمعية ومواطنتهم الإيجابية التي تسهم في نجاح مسيرة الصندوق وتحقيق أهدافه في تقديم المساعدات الإنسانية للنزلاء، وترسيخ قيم التآخي والتراحم والتسامح، وتعزيز روح التعاون والتكافل المجتمعي.

حضر الحفل الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ أحمد عبيد ثاني آل مكتوم، ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي سهيل محمد بن فرج المزروعي وزير الطاقة و الدكتور محمد مطر الكعبي مدير هيئة الاوقاف والشؤون الإسلامية و الدكتور حمد الشيخ الشيباني مدير دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي و سالم العامري نائب الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي و المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية و عبدالجليل عبدالرحمن البلوكي و يحيى لوتاه من مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، و جمعة بن خليفة النابودة و حمد بن غانم بن حمودة الظاهري ممثلاً عن أبناء المرحوم غانم بن حمودة وعن فرج بن حمودة الظاهري و رجل الأعمال محمد علي الأنصاري، والمدراء التنفيذيون ورؤساء عدد من الجمعيات الخيرية والشركات والمؤسسات المكرمة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة صندوق الفرج وعدد من الضيوف ومن ضباط وزارة الداخلية.

وأطلقت إدارة صندوق الفرج الهوية الإعلامية للصندوق والتي تتضمن التجديد وتعزيز الرؤية الإعلامية لدعم تحقيق الأهداف وإيصال الرسائل الأساسية للصندوق وفق رؤية التطوير، كما جاء تجديد الموقع الإلكتروني من خلال استحداث أقسام وأبواب جديدة وخدمات عصرية بما ينسجم مع استراتيجية التحديث التي يتبناها صندوق الفرج، وبما يرتقي بأساليب العمل ويتماشى مع توجيهات حكومة الإمارات لتبني الحلول الذكية والتحول الرقمي في تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

ويعزز الموقع الجديد الحضور الرقمي لصندوق الفرج ويعزز سهولة التصفح والوصول إلى الخدمات الذكية باللغتين العربية والإنجليزية، ويعكس الموقع مفهوم التصميم العصري حيث يدمج بين عناصر الصورة والفيديو والتبويب الواضح للمحتويات وسهولة طلب الخدمات إلكترونياً، كما أصبح من الممكن التفاعل مع الخدمات المقدمة من قبل المتبرعين والمتعاملين، وذلك من خلال شاشات تفاعلية تضمن القدرة على إضافة تعليقات وملاحظات ورسائل شخصية عند تقديم أو طلب الخدمة أو تقديم الملاحظات والاقتراحات.

وقدم خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، الشكر والتقدير لكل داعمي مبادرات الصندوق المجتمعية من شركات ومصارف وأفراد، مؤكداً الحرص على إنجاح عمل الصندوق وتحقيق أهدافه المجتمعية من خلال تطوير الخدمات وتعزيز مسيرة العمل وفق أفضل المعايير العالمية من خلال توسيع الشراكات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المجتمع.

وقال إن رسالة الصندوق المجتمعية تتطلب تعزيز حضورنا الإلكتروني وتوفير منصة متكاملة للتواصل المجتمعي، وتوفير المعلومات وتسهيل طلب خدماتنا، ويشكل موقعنا الجديد بوابة رقمية متطورة لنشر ثقافة التكافل المجتمعي وقيم الخير والعطاء والتلاحم المجتمعي.

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