سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس قيرغيزستان

المصدر: بيشكك - وام

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قدم الدكتور محمد سعيد العريقي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، أوراق اعتماده إلى صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى قيرغيزستان.

ونقل الدكتور محمد سعيد العريقي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس جمهورية قيرغيزستان، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه حمل رئيس جمهورية قيرغيزستان السفير العريقي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

ومن جهته أعرب الدكتور محمد سعيد العريقي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية قيرغيزستان، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قيرغيزستان، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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