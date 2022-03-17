لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي تطلق مبادرة «وجوه ملهمة»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات أحدث مبادراتها ضمن احتفالات عام الخمسين تحت عنوان «وجوه ملهمة»، والتي تدعو كل من يعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة وطناً له إلى تقديم قصصهم التي تسرد تحقيق مشاريع على وشك أن تغير مستقبل الدولة بشكل إيجابي.

وتركز الحملة على القصص غير المعروفة للأفراد الذين يلعبون دوراً مؤثراً في تشكيل حاضر الدولة وتسهم في تحقيق مئوية الإمارات 2071. ودعت اللجنة الجميع في أنحاء الدولة إلى تقديم مشاريعهم قبل يوم الخميس الموافق لـ 24 مارس الجاري عبر البريد الإلكتروني contact@UaeYearOf.ae.

وتعد مبادرة «وجوه ملهمة» بمثابة أرشيف لجميع المشاريع الطامحة إلى صياغة مستقبل الوطن، والتي يمكن أن تكون في أي مجال أو تخصص، سواء كان ذلك في الاستدامة أو الأمن الغذائي أو الفنون أو الثقافة أو التكنولوجيا المالية أو غيرها من المجالات الإبداعية. كما تهدف المبادرة إلى التعريف بمشاريع الجمهور لتسهيل المزيد من التعاون بين مختلف المعنيين من القطاعين العام والخاص.

وسيتم نشر جميع الإسهامات المقدمة على الموقع الإلكتروني لعام الخمسين، وتسليط الضوء عليها على قنوات التواصل الاجتماعي.

وتسعى الحملة لاستقبال الإسهامات من كل من يعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة وطناً له، على أن تتضمن العناصر التالية: اسم المرشح وعمره، واسم المشروع وموضوعه، والوقت الذي استغرقه أو يستغرقه لتحقيقه، وتاريخ إطلاقه المتوقع.

وتعد «وجوه ملهمة» أحدث مبادرة أطلقتها لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي للدولة، التي تتولى مسؤولية المبادرات والأنشطة والاحتفالات الكبرى على مدار العام بمناسبة عام الخمسين، والتي تسعى من خلالها إلى مشاركة جميع من يعتبرون الإمارات وطناً لهم، ومن المقرر أن يختتم عام الخمسين مبادراته مع نهاية شهر مارس الجاري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز