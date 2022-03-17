بتوجيهات محمد بن راشد.. إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين في أوكرانيا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى المدنيين المتضررين من الحرب في أوكرانيا مع تسيير رحلتين جويتين لمطاري وارسو البولندية ولييج البلجيكية، من خلال التنسيق بين المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ومنظمات إغاثة دولية، ومن المتوقع أن يستفيد من المساعدات 85 ألف شخص.

وأعربت نادية جبور، مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الإمارات، شكرها لسموه قائلةً: «نشكر محمد بن راشد على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، ونفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وهذه المساهمة تعبر عن التزام الإمارات تجاه القضايا الإنسانية»، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز