محمد بن زايد يتسلم رسالة خطية من رئيس إندونيسيا

المصدر: وام

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تسلَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، رسالة خطية من جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، تناولت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والعمل المشترك من أجل الارتقاء بها على جميع المستويات.

سلَّم الرسالة فرابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان له، اليوم، في قصر البحر.

وحمَّل سموه وزير الدفاع الإندونيسي، خلال اللقاء، تحياته إلى جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، وتمنياته له موفور الصحة والعافية ولبلده دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة التعاون في الشؤون الدفاعية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

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