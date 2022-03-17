الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً غائماً جزئياً بوجه عام، والرياح نشطة إلى قوية السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح: شمالية غربية /25 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س، والموج في الخليج العربي شديد الاضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:15، والمد الثاني عند الساعة 21:02، والجزر الأول عند الساعة 52:19، والجزر الثاني عند الساعة 07:44.

وفي بحر عمان الموج مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:54، والمد الثاني عند الساعة 22:21، والجزر الأول عند الساعة 02:16، والجزر الثاني عند الساعة 34:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 21 80 25

دبي 25 22 75 25

الشارقة 27 22 75 25

عجمان 26 21 85 30

أم القيوين 26 19 80 30

رأس الخيمة 29 20 75 25

الفجيرة 32 24 65 20

العين 27 19 80 25

ليوا 23 18 80 20

الرويس 23 17 65 30

السلع 21 15 80 30

دلما 20 18 75 35

طنب الكبرى 23 19 80 35

طنب الصغرى 23 19 80 35

أبو موسى 23 19 80 35 .

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