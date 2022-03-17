71 % انخفاض عمليات البتر في «القدم السكري» بسبب «الأكسجين عالي الضغط»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد المشاركون في الحلقة الحوارية التي نظمها المؤتمر الـ6 للاتحاد العالمي لجمعيات شفاء الجروح الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أن العلاج الدوري الموضعي للجروح بأكسجين عالي الضغط أسهم في تقليل حالات دخول المستشفى بسبب قرحة القدم السكري بنسبة 88% وعمليات البتر بنسبة 71%. وركز المؤتمر على دمج الأكسجين في علاج الجروح مع تسليط الضوء على التجارب الجارية حالياً في جميع أنحاء العالم لتقييم فوائد العلاج بالأكسجين عالي الضغط، ودوره في شفاء الجروح.

واستضاف الحدث اجتماعاً قادته مجموعة من ممثلي تحالف Legs Matter، وهو تحالف يضم 8 جمعيات خيرية للرعاية الصحية ومنظمات غير هادفة للربح، لتحديد وفهم المشاكل المرتبطة بالأطراف السفلية «الفخذ والساق والقدم» في المملكة المتحدة. وسلّط الاجتماع الضوء على التأثير الخطير المحتمل على المرضى والأسر، وجرى طرح وثيقة إجماع للتغييرات المنهجية والتحولات المقترحة في إدارة الأطراف السفلية. وفي السياق نفسه، استكشف الخبراء الطبيون في المؤتمر سبل منع الالتهابات في موضع الجراحة.

واختتمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بنجاح المؤتمر وتخللت الحدث الذي يقام كل 4 سنوات أكثر من 100 جلسة حوارية شارك فيها خبراء بارزون من أكثر من 50 دولة.

وحضر المنتدى نحو 4,500 شخص من خلال نموذج تنظيم مختلط جمع بين الجلسات الافتراضية والحضورية، وناقش المتحدثون خلال المؤتمر أحدث التطورات في مجال رعاية الجروح.

يذكر أن هذه الدورة من مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات شفاء الجروح هي الأولى منذ بداية جائحة كورونا، وقد افتتحتها الدكتورة باربرا برادن، الاستشارية في مستشفيات جامعة أكسفورد. وتضمن المؤتمر أيضاً جلسة تكريمية للدكتورة باربرا تقديراً لإنجازاتها البارزة في رعاية إصابات الضغط.

وقالت الدكتورة صفاء المصطفى، المدير التنفيذي التنفيذي بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى الرحبة: تشرفنا باستضافة هذا المؤتمر العالمي المرموق للمرة الأولى في أبوظبي، وتسليط الضوء على خبرات «صحة» في مجال العناية بالجروح على الساحة الدولية. وشكل مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات شفاء الجروح لعام 2022 حدثاً فريداً تفاعل فيه الحاضرون في مختلف جوانب شفاء الجروح والعناية بها، من علم الأوبئة والخصائص السريرية وآليات الإمراض، إلى أحدث العلاجات الطبية والجراحية. ووفرنا منصة مميزة جمعت المتحدثين المحليين والدوليين الذين يقودون جهود علاج الجروح بأفضل الطرق الممكنة. ونود أن نهنئ فريقنا واللجنة المنظمة على دعمهم وإخلاصهم وتفانيهم خلال سنوات الإعداد للمؤتمر وقيادتهم المتميزة لعملية التخطيط.

ومن جانبها، قالت جلناز طارق مير، مساعد مدير التمريض في مدينة الشيخ خليفة الطبية بالإنابة ورئيسة المؤتمر: لا يمكن لرحلة تعليم المتخصصين الشباب في مجال الرعاية الصحية أن تتوقف، لذلك نواصل بذل الجهود، لنتمكن من العمل معاً والتحدث باللغة نفسها واتباع نهج مماثل في علاج المرضى، من أجل تشكيل المعارف والخبرات وتطويرها للأجيال الجديدة. نحن بحاجة إلى تعزيز معرفتنا بالعناية بالجروح والاستفادة منها في علاج مرضانا، وذلك من خلال تشجيع جميع المشاركين على التفاعل والمساهمة في تطوير إرشادات قائمة على أفضل الممارسات.

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