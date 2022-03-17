خيمة بلدية الشارقة .. فحص «كوفيد» بـ50 درهماً والنتائج خلال 6 ساعات

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن افتتاح خيمة لإجراء فحص «البي سي آر» للكشف عن الإصابة بـ«كوفيد 19» في المنطقة الصناعية الخامسة، وذلك في إطار دورها للحد من انتشار الفيروس والكشف عن الحالات المصابة به، وتوفير خدمة الفحص للجمهور بسهولة ويسر وخلال وقت قياسي، حيث يمكن للمتعامل الحصول على نتيجة الفحص خلال 6 ساعات فقط مقابل مبلغ 50 درهماً.

وأكدت البلدية أن هذه الخيمة تعتبر أكبر خيمة فحص من المركبة في إمارة الشارقة، حيث تتسع لـ16 مركبة في نفس الوقت، ما يسهم في إجراء أكبر عدد من الفحوصات في وقت قياسي، خلال ساعات عمل الخيمة التي تمتد من الـ7:30 صباحاً وحتى الـ11 مساءً طيلة أيام الأسبوع، ويمكن للمتعاملين إجراء الفحص والحصول على النتيجة خلال 6 ساعات.

مركز جديد

وأوضحت البلدية أن الخيمة تعتبر مركزاً جديداً وإضافياً لمراكز الفحص في مدينة الشارقة والتي تهدف من خلالها إلى توفير الخدمة خلال مدة قصيرة وتقليص زمن الانتظار وتخفيف الضغط عن المراكز الأخرى، وذلك في ظل الإقبال من الراغبين بإجراء الفحوصات لغايات عديدة، حيث وفرت البلدية كوادر العمل اللازمة لتنظيم دخول وخروج المركبات وإنجاز الفحص خلال فترة وجيزة.

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