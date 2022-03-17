برئاسة مكتوم بن محمد.. لجنة الميزانية العامة تناقش مستجدات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022

المصدر: البيان

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ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الاجتماع السادس للجنة الميزانية العامة للاتحاد بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى جانب ممثلين من وزارة المالية.

تضمنت أجندة اجتماع اللجنة مناقشة مستجدات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 ضمن دورة الميزانية 2022-2026 في ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية من أجل تحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة والقرارات والتوصيات ذات الصلة، فيما اطلعت اللجنة على متطلبات بعض برامج الحكومة الاتحادية ووجهت بما يلزم بشأنها.

كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع من أهمها: نتائج التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية عن السنة المالية 2021 والمتاحة عن الأشهر الأولى من السنة المالية الجارية 2022 والتقديرات للأشهر القادمة والتي أظهرت فيها مؤشرات التحصيل تحسناً عن السنة المالية السابقة، فيما وجهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2023 وفقاً للبرامج والأهداف الاستراتيجية المعتمدة وبما يحقق رؤية دولة الامارات العربية المتحدة للخمسين سنة القادمة.

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