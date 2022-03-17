الإمارات تفوز بمنصبي الرئيس والأمين العام لاتحاد الكيميائيين العرب

المصدر: وام

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فازت الإمارات بمنصبي الرئيس والأمين العام لاتحاد الكيميائيين العرب بقيادة موزة سيف مطر الشامسي رئيسة الجمعية الكيميائية الإماراتية التي اختيرت أمينة عامة للاتحاد.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماعات العامة للدورة الـ 40 للمجلس الأعلى لاتحاد الكيميائيين العرب التي عقدت في جناح "فزعة" بمقر "إكسبو دبي 2020".

وقالت موزة الشامسي إن هذا الإنجاز هو تقدير عربي مميز للمنجز الحضاري الإماراتي العالمي في شتى المجالات وفي مقدمته اهتمام قيادة الدولة الرشيدة بالعلم والعلماء والابتكار.

من جانبه تقدم البروفيسور زيد العثمان رئيس الجمعية السعودية للكيميائيين بالشكر للجمعيات والنقابات الأعضاء المشاركة من كافة الدول العربية معربا عن الفخر باستضافة الاجتماع وسط " إكسبو دبي" الحدث العالمي الفريد في المنطقة.

وشارك في الاجتماع أكثر من 30 بروفيسورا ودكتورا ومتخصصا في الكيمياء من 17 جمعية ونقابة كيميائية عربية وتم خلاله مناقشة واستعراض مشاريع كافة الجمعيات والنقابات وخططها المستقبلة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

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