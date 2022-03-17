مكتوم بن محمد: مساهمون مع العالم في صناعة المستقبل وقيادة الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن مشاركة مؤسساتنا الرائدة في «إكسبو 2020 دبي»، هي انعكاس للإيمان الراسخ في كوننا مساهمين مع العالم في صناعة المستقبل وقيادة الابتكار وتعزيز الشراكات في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال تفقد سموه، أمس، جناح «دي بي ورلد» (موانئ دبي العالمية سابقاً) في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ودوّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد على حسابه الرسمي عبر «تويتر»: «زرت جناح موانئ دبي العالمية في «إكسبو 2020 دبي»، واطلعت على تصورات الجناح حول مستقبل النقل وتدفق التجارة والخدمات اللوجستية». يذكر أن جناح «دي بي ورلد»، الأيقونة المعمارية المبهرة للزوّار، يرتكز إلى مفهوم «تعزيز تدفق حركة التجارة»، فيما يسلط الضوء على دورها في تمكين الحركة التجارية حول العالم؛ ليتمكن الناس من الحصول على البضائع التي يحتاجون إليها وفي الوقت الذي يريدونه.

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