سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس النمسا

المصدر: فيينا - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم حمد الكعبي أوراق اعتماده إلى الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى جمهورية النمسا، وذلك في قصر هوفبرج الرئاسي في العاصمة فيينا. ونقل الكعبي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الدكتور ألكسندر فان دير بيلين وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وحمل رئيس جمهورية النمسا، السفير تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى رئيس جمهورية النمسا للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب السفير الكعبي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية النمسا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز