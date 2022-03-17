محمد بن زايد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان «الشراكة من أجل المستقبل»

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أمس، علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، ومسارات التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مختلف الجوانب، التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

إضافة إلى مجمل القضايا والموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء البريطاني في قصر الشاطئ في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

ترحيب

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة بوريس جونسون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأتي في إطار الحرص المتبادل على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين، ضمن جهودهما في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأوضاع الإنسانية للمدنيين، كما ناقش سموه ورئيس الوزراء البريطاني استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا السياق دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية مختلف النزاعات والخلافات والملفات بين الدول، بما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي. ونشر سموه أمس في حسابه عبر «تويتر» تدوينة جاء فيها:

«التقيت في أبوظبي اليوم الصديق بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، بحثنا تعزيز علاقتنا الثنائية وشراكتنا الاستراتيجية إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية، كما تناولنا استقرار أسواق الطاقة العالمية».

اهتمام

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بتطوير علاقات تعاونها والتنسيق المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويسهم في ترسيخ أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الصديقة وصل إلى الدولة، أمس، في إطار جولة له في المنطقة، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز