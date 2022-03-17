نهيان بن مبارك يُدشن الشبكة الدولية لتطوير زراعة النخيل

المصدر: أبوظبي - وام

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دشن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إطلاق الشبكة الدولية لتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الرابعة عشرة في قصر الإمارات بأبوظبي 14 مارس الجاري بحضور أصحاب المعالي وزراء الزراعة العرب ومدراء المنظمات الإقليمية والدولية بالتعاون مع كبريات المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمركز العربي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والأراضي القاحلة والمركز الدولي للزراعة الملحية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية واتحاد مراكز البحوث الزراعية في الشرق الوسط وشمال أفريقي.

حيث من المأمول من هذه الشبكة العمل على النهوض بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في الدول المنتجة للتمور تعزيزاً لأمنها الغذائي ونموها الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة إلى أن هذه الشبكة تعتبر أكبر تجمع دولي لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى العالم، حيث تتولى الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إدارة هذه الشبكة بالتنسيق والتعاون مع أعضاء الشبكة من المنظمات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الشبكة لها رؤية ورسالة وهي تعزيز التنمية المستدامة لزراعة نخيل التمر والصناعات ذات الصلة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من خلال الجهود الجماعية وشراكات المنظمات الأعضاء بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين على المستويين الإقليمي والدول.

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