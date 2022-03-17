تعاون لإسعاد الأطفال المصابين بـ«الشفاه والحنك المشقوق»

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

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وقع «مستشفى رأس الخيمة» التابع لمجموعة «العربية للرعاية الصحية»، اتفاقية تعاون مع «سمايل ترين»، أكبر جمعية خيرية دولية متخصصة في علاج «الشفاه والحنك المشقوق» لدى الأطفال، تتيح إجراء عمليات جراحية مجانية للأطفال المصابين بهذه الحالة الخلقية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم أسر الأطفال الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العمليات الجراحية اللازمة لعلاج هذه الحالة الخلقية، وسيجري بموجبه «مستشفى رأس الخيمة» وبدعم من «سمايل ترين» 30 عملية جراحية سنوياً للأطفال المحتاجين.

وأكد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي أن الاتفاقية، تتماشى مع استراتيجية رأس الخيمة الرامية إلى تطوير منظومة رعاية صحية متكاملة وفق مواصفات عالمية تسهم في تحسين جودة الحياة لدى أفراد المجتمع في الإمارة.

من جانبه، قال الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمجموعة «العربية للرعاية الصحية» والمدير التنفيذي لـ «مستشفى رأس الخيمة»: نتطلع إلى إجراء نحو 30 عملية جراحية مجانية سنوياً للأطفال المصابين بهذه الحالة بدعم من «سمايل ترين»، وقد أجرينا بالفعل أول جراحة ضمن هذه المبادرة النبيلة التي تجمعنا مع الجمعية. وقالت سوزانا شيفر، الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ«سمايل ترين»: يسعدنا إطلاق هذا البرنامج المشترك مع «مستشفى رأس الخيمة»، ويسرنا العمل مع «المجموعة» لضمان حصول الأطفال الذين يعانون من الحالة على أفضل علاج.

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