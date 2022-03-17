«إسعاف دبي» يناقش التوجه الاستراتيجي الجديد للمؤسسة

المصدر: (دبي - البيان)

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اطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف- خلال اجتماعه الأول للعام 2022 برئاسة عوض بن صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة- التوجه الاستراتيجي الجديد والرؤية المستقبلية لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للأعوام 2022 - 2025 القائمة على الابتكار والتحول الذكي الشامل، وتقديم خدمات استباقية، مرتكزة على الشفافية والمرونة، وتحقيق جودة الحياة وتوفير الرفاهية لجميع أفراد المجتمع والمرتبطة بمؤشرات الأجندة الوطنية للدولة.

وناقش الاجتماع- الذي عقد في مقر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف- موضوع المخاطر المؤسسية وآلية تصنيفها وإجراءات معالجتها في المؤسسة وطرق المحافظة على استدامة خطة معالجتها والحلول الذكية، التي من شأنها التسريع في تقديم خدمات الطب الطارئ، بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتوفير أعلى معايير الخصوصية وأمن البيانات والمعلومات وتطوير البرامج، إضافة إلى أهم التحديات في هذا المجال، واطلع المجلس على الهيكل التنظيمي الحالي للمؤسسة.

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