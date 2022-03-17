«إسلامية دبي» تبحث التعاون مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر

المصدر: دبي - البيان

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بحثت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، سبل وإمكانية التعاون القائم في ظل الظروف والأحداث الراهنة للمجتمع الدولي.

واستقبل محمد مصبح علي ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة الدكتور حسام الشرقاوي، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدائرة في معرض ومؤتمر ديهاد الدولي للإغاثة والتطوير خلال الفترة من 14-16 مارس 2022.

وأشار مصبح إلى أن هذا اللقاء بهدف تعزيز أواصر التعاون والعلاقات المتبادلة بين الطرفين على مختلف الصعد، ولا سيما فيما يخص أنشطة وتبرعات الدائرة ومواقفها الدولية الداعمة التي تبرز دورها المتميز في مجال العمل الخيري والإنساني على المستوى الدولي، حيث تتربع دولة الإمارات العربية المتحدة على ذروة العطاء الإنساني.

وبحث الطرفان إمكانية تنفيذ هذه المساعدات عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية المعتمدة في الدول الأخرى بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي والجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة من الدائرة، وكذلك إمكانية عمل مقارنة معيارية والاطلاع على أفضل الممارسات الخاصة بالمشاريع المستدامة التي تم تنفيذها ودراسة إمكانية تنفيذ هذه المشاريع في الدول الأخرى، وذلك وفق سياسة راسخة مضت على خطاها القيادة الرشيدة للدولة، فامتدت يد الخير إلى الأشقاء في كل مكان من دون النظر إلى لون أو جنس أو عقيدة.

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