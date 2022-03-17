«العالمية للخدمات الإنسانية» تتفاهم مع «دي إتش إل» للاستجابة في الطوارئ

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، المركز الدولي الرائد لتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ والكوارث من دبي، وشركة دي إتش إل للشحن العالمي، المزود الدولي الرائد لخدمات الشحن الجوي والبحري والبري، مذكرة تفاهم خلال فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتنمية «DIHAD».

وترسم مذكرة التفاهم بين المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ودي إتش إل آفاقاً جديدة للتعاون واستكشاف الحلول لمساعدة عمليات المجتمع الإنساني.

وقع مذكرة التفاهم جوسيبى سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ووقعها عن جانب دي إتش إل أمادو ديالو، المدير التنفيذي لشركة دي إتش إل جلوبال للشحن - الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوبياس ماير المدير المالي للشركة وذلك في جناح المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في معرض ديهاد. وقال سابا: «نحن على ثقة من أن مذكرة التفاهم هذه ستمهد الطريق لمستوى جديد من التعاون مع الشركة في التقنيات الجديدة». بدوره قال ديالو: «نشعر بالفخر لدعم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بخبراتنا اللوجستية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز