4 مبادرات إنسانية جديدة.. من الإمارات إلى العالم

المصدر: دبي - وام

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شهد اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة في وزارة الداخلية إطلاق 4 مبادرات إنسانية جديدة في الدورة الـ18 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد».

جاء ذلك بحضور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وجينارو ميليوري رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط والدكتور عبدالسلام المدني، رئيس مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «ديهاد» والعديد من الشخصيات المهمة في القطاع الإنساني.

واطلع اللواء الشامسي على أبرز ما ستقدمه هذه المبادرات الإنسانية والتي ستنطلق من الإمارات إلى العالم والتي توفر الاحتياجات البشرية الأساسية مثل:

الصحة والغذاء والتعليم حول العالم والعمل كذلك على تطوير جيل من القيادات العربية الشابة والتي تواصل رحلة العطاء المستمرة والتي امتدت جذورها إلى الآباء المؤسسين الذين رسخوا ثقافة الخير كإرث جعل دولة الإمارات في مقدمة العالم في الجانب الإنساني.

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وأطلقت مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة 4 مبادرات إنسانية تطمح إلى تعزيز الإحسان ونشر الخير في كافة القطاعات، لترسيخ ثقافة البذل والعطاء في المجتمع الإماراتي وتعزيز صورته الحضارية والإنسانية لتحتل الإمارات الصدارة في الخريطة الإنسانية العالمية.

وأعلن في الحفل عن مبادرة Forevercare بالتعاون مع معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» والشراكة مع مبادرة «ووترفولز» العالمية، حيث ستوفر سنوياً أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 60 مليون درهم إماراتي للدول المحتاجة بهدف الوصول إلى عالم خالٍ من الأمراض بكافة أنواعها من خلال جمع الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية .

والتي ستتحقق من بناء الشراكات مع الشركات ومصنعي الأدوية من أجل ضمان حصول كل أسرة على احتياجها من الأدوية.

كما تم إطلاق الكونغرس العالمي للتخصصات الصحية (ICHS)، والذي يعتبر منظومة اعتماد عالمية موحدة للتعليم المستمر، تسهم في تدريب وتأهيل أخصائيي القطاع الطبي والصحي على مستوى العالم، كما ويتمتع بعلاقات شراكة قوية مع مؤسسات دولية مرموقة بالشراكة مع مبادرة ووترفولز العالمية وإدارة المكافآت السلوكية في وزارة اللامستحيل في دولة الإمارات العربية المتحدة واندكس القابضة.

معايير

ويغطي هذا الكونغرس العالمي 436 اختصاصاً وتخصصاً فرعياً مع أكثر من 500 متخصص، ويسعى إلى تحسين المعايير المتعلقة بمختصي الرعاية الصحية وتوفير منصة عالمية للتواصل من أجل المعلومات والمساواة والتقدم المهني.

كما أطلقت مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة بالتعاون مع جامعة UCAM في Murcia إسبانيا كلية ديهاد للأعمال الإنسانية والتي تقدم برنامج ماجستير دولي إنساني لتعزيز وتمكين وتدريب رواد العمل الخيري المستقبليين ذوي التفكير المستدام وتطوير مهاراتهم، وتعمل المبادرة على مبدأ التعلم المدمج واستخدام سبل التعلم الصفي التقليدية والافتراضية.

مبادرة

انطلقت رسمياً مبادرة ديهاد Glasshouse برعاية كل من: مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني ومبادرات محمد بن راشد العالمية وبالتعاون مع مؤسسة «قدها»، وتعد المبادرة منصة مثالية للأفكار الإنسانية المبتكرة التي تقدم سنوياً خلال مؤتمر ومعرض ديهاد التي تعطي الفرصة لتقديم الابتكارات.

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