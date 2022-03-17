«إينوك» تفتتح مركزها الأول للاستجابة الطارئة في «جبل علي»

المصدر: دبي- البيان

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افتتحت مجموعة إينوك المركز الأول من نوعه للاستجابة الطارئة في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة وخططها المتواصلة لحماية أصولها، بالتعاون مع الدفاع المدني في دبي.

حضر الافتتاح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إينوك؛ وأعضاء مجلس إدارة المجموعة؛ وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

3 مناوبات

ويمتد المركز الجديد على مساحة تتجاوز 90,000 قدم مربعة، ويعمل على مدار الساعة بثلاث مناوبات، إضافة إلى مناوبة رابعة لتغطية أوقات الاستراحة وتبديل المناوبات، وبصفته أول جهة معنيّة بالاستجابة لحالات الطوارئ من إينوك، يتميز المركز بموقعه الاستراتيجي، الذي يتيح الوصول إلى جميع منشآت إينوك في المنطقة الحرة لجبل علي، خلال أقل من 4 دقائق.

ويعمل المركز على تعزيز التنسيق مع قوى الدفاع المدني المحلية، عبر تعزيز الكفاءة في تطبيق الخطط الوقائية قبل الحوادث وخطط الاستجابة الطارئة، وزُوّد المركز بنظام اتصالات خاص بالطوارئ ونظام مخصص لإدارة بيانات العمليات.

وتشير التجارب والدراسات إلى أن الدقائق الخمس عشرة الأولى في الحوادث المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية تعدّ ذات أهمية كبيرة، وذلك لإتاحة المجال لاتخاذ الإجراءات الفورية، للحد من العواقب المحتملة لهذه الحوادث، إذ يوفر المركز الجديد خدمات سريعة لتقليص الخسائر، التي قد تلحق بأصول إينوك وحماية الأرواح، إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال.

وقال سيف حميد الفلاسي: «باعتبارنا شركة نفط وطنية رائدة، تسهم أصولنا بدور محوري في تلبية احتياجات الطاقة في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، ولهذا نحرص على ضمان استمرارية أعمالنا دون انقطاع مع التركيز على حماية صحة وسلامة الموظفين والأفراد والأصول.

ويضم المركز غرفة عمليات فائقة التطوّر مزودة بالذكاء الاصطناعي، تتيح لفريق العمل القدرة على سرعة الاستقبال والاستجابة للحوادث، وتساعد أيضاً رجال الإطفاء على تقليل وقت التدخّل من خلال الكشف المبدئي على نوعية الحادث عن طريق الخطوط الساخنة وأجهزة المراقبة، التي تمكّن الفريق من التعامل.

واتخاذ القرارات المناسبة للسيطرة على الحادث بدراية شاملة عن كافة تفاصيل حالة الطوارئ قبل التحرك إلى موقع الحادث، وذلك بالإضافة إلى تقنية الإخطار المبكر، التي تتيح إخطار حتى 400 مستخدم خلال 8 ثوان فقط مع خاصيّة تأكيد الاستلام، لتبدأ عملية الاستنفار والاستجابة من قبل فرق العمل والإدارة العليا للمجموعة.

كما يشمل المركز عشر مركبات، من أهمها سيارتا إطفاء كبيرتان تعدّان من أحدث سيارات الإطفاء، والأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث التقنيات والمواصفات، صممتا بنسبة 90 % بناء على مواصفات مخصصة من قبل فريق عمل مركز إينوك للاستجابة الطارئة، وبذلك يمكّنها من التعامل مع الحرائق الصناعية والبترولية.

ويمكن لهاتين المركبتين التعامل بكفاءة عالية والاستجابة لنوعين مختلفين من الحرائق في آن، بالإضافة إلى كونها مزوّدة بتقنيات حديثة ووحدة ضخ بسعة 4,000 غالون في الدقيقة لمدى يصل إلى 135 متر قادرة على الوصول لقمة أطول برج تكرير في العالم، كما يضم المركز مخزون رغوة الأكبر من نوعه بسعة 100 ألف لتر، حيث يمكن لشاحنة الرغوة استيعاب 25 ألف لتر إضافية.

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