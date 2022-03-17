50 شركة تثري منتدى التوظيف في «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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افتتحت الدكتورة سوزان مام، مديرة الجامعة الأمريكية في الشارقة، صباح أمس، فعاليات منتدى التوظيف في مقر الجامعة الأمريكية بالشارقة بمشاركة 50 من كبرى الشركات، الذي تناول مجموعة من الحلقات النقاشية شارك فيها قادة الصناعة وخبراؤها من القطاعين الحكومي والخاص.

حيث عقدت خلاله 3 حلقات نقاشية رئيسية شارك فيها متحدثون رئيسيون ومشاركون من قطاعات الصناعة والأوساط الأكاديمية، كما تضمنت الفعاليات جلسة تعريفية بشأن التدريب الصيفي وفرص الخريجين. وقالت الدكتورة سوزان إن ذلك المنتدى يعد حدثاً رئيسياً بالنسبة للجامعة لأنه يسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، كما أنه يربط قادة الشركات البارزين بطلبة الجامعة، والذين نعدهم من ألمع المواهب في المنطقة.

وقال محمد المشرّخ، المدير التنفيذي لـمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» وخريج أمريكية الشارقة: إن الإمارات دولة تستثمر بشكل متزايد في شبابها، خاصة وأن الشباب هم أكبر فئة ديموغرافية لديها. إن إطلاق إمكاناتهم الهائلة أمر أساسي لمستقبل اقتصادنا، وهنا يكمن دور الجامعات، مثل الجامعة الأمريكية الشارقة.

والتي تلعب دوراً مهماً من خلال المساعدة في جسر أي هوة وتعزيز المهارات. وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أم بي أف وخريج أمريكية الشارقة: أدعو الطلبة وأشجعهم على متابعة أحلامهم والسعي وراء ما يحبونه، مبيناً أن الإمارات تشجع على الابتكار، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا عندما نبدأ بالتفكير بأسلوب مختلف.

وفي جلسة «الاتجاهات المستقبلية: الرقمنة وتأثيرها على التوظيف» سلط كل من الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية وخريج أمريكية الشارقة، وتوماس جيبسن، الرئيس الدولي لشركة سمبليسيتي الضوء على حاجة الشركات لتطوير إطار عمل لإعداد القوى العاملة وتزويدهم بمهارات المستقبل.

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