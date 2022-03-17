الإمارات ونيبال تبحثان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وكريشنا كومار شريستا وزير العمل والشغل والتأمينات الاجتماعية في جمهورية نيبال، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات العمل.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في ديوان الوزارة في أبوظبي السعي المشترك نحو تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

وشهد اللقاء استعراض منظومة تشريعات سوق العمل في الدولة بما يؤكد ضمان حقوق العمل على نحو متوازن. كما اجتمعت اللجنة المشتركة الإماراتية النيبالية في مجال القوى العاملة، وتم بحث آفاق التعاون المستقبلي في عدد من الموضوعات المشتركة، من ضمنها استقدام وتشغيل العمالة النيبالية في سوق العمل في الدولة.

وأشاد الوزير النيبالي بالجهد الكبير واللافت الذي تبذله دولة الإمارات خلال استضافتها وتنظيمها معرض إكسبو 2020 دبي، مهنئاً بالنجاح الباهر الذي تحقق في هذا الحدث العالمي من إبهار وإبداع جسّد ما وصلت إليه الدولة من تطور وانفتاح على العالم. وثمّن الإجراءات والقرارات التي طبقتها الدولة لمواجهة التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كوفيد.

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