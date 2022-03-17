«مصدر» تدشن الأعمال الإنشائية لمحطة طاقة شمسية في أذربيجان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن التدشين الرسمي لبدء أعمال إنشاء «محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية» التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 230 ميغاواط في أذربيجان، وهو أول مشروع طاقة شمسية مستقل قائم على الاستثمار الأجنبي في الدولة.

كما وقعت «مصدر» اتفاقات لتطوير مشروعات طاقة نظيفة أخرى في أذربيجان، وذلك خلال مراسم تدشين أقيمت في العاصمة الأذرية، باكو، بحضور إلهام علييف رئيس أذربيجان.

وشهدت مراسم التدشين التي أقيمت في العاصمة باكو حضور إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ وبرويز شهبازوف، وزير الطاقة في أذربيجان؛ في حين ترأس محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وفد الشركة الذي حضر المراسم أيضاً.

روابط عميقة

وقال معالي سهيل المزروعي: «تجمع الإمارات وأذربيجان الصديقة، روابط ثقافية واقتصادية عميقة، كما أنهما تتشاركان في ذات الرؤية التي تهدف إلى ضمان مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة».

وأضاف: «تتطلع دولة الإمارات و«مصدر» إلى مواصلة تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم أذربيجان في رحلتها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة، وذلك من خلال استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية لترسيخ شراكتنا الاستراتيجية».

طاقة متجددة

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إن تدشين المشروع خطوة مهمة ضمن مسيرة أذربيجان في مجال الطاقة المتجددة، مؤكداً تسخير «مصدر» خبراتها وجهودها للمساهمة في دعم تحقيق التحول ضمن قطاع الطاقة الأذربيجاني.

وأضاف أن من شأن تنويع مزيج الطاقة أن يمّكن أذربيجان من دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة لديها، بالتوازي مع المساهمة بدور فاعل في جهود الحد من التغير المناخي.

وتابع القول: «نتطلع إلى استثمار وجودنا في أذربيجان، للمساهمة في دعم تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة من خلال هذا المشروع والاتفاقات الأخرى التي تم توقيعها، وكشريك استراتيجي نشط لأذربيجان، فنحن على استعداد لتبادل المعرفة، وتطوير الخبرات المحلية، ودعم جهود الارتقاء بالبنية التحتية على المدى البعيد. كما نتطلع إلى التعاون مع شركائنا المحليين للمساهمة في بناء مستقبل خالٍ من الكربون لأذربيجان».

محطة كاراداغ

وكانت «مصدر» وقعت في أبريل 2021 اتفاقات لتطوير مشروع «محطة كاراداغ» الواقع على بعد تسعة كيلومترات شمال غرب منطقة «آلات» في أذربيجان، حيث من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة في عام 2023.

وستسهم المحطة في توليد نصف مليار كيلوواط /‏ ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 110 آلاف منزل، والحد من انبعاث أكثر من 200 ألف طن من الكربون سنوياً، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي.

ويعتبر صندوق أبوظبي للتنمية، إحدى جهات التمويل الرئيسية للمشروع، كما أنه يتطلع إلى تعزيز مساهمته في دعم جهود أذربيجان، لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة. كما وسّعت «مصدر» التزامها بدعم أهداف الطاقة المتجددة في أذربيجان من خلال توقيع أربعة اتفاقات مرتبطة بتنفيذ مشروعات طاقة نظيفة في البلاد.

وتستهدف أذربيجان زيادة حصة الطاقة المولّدة من مصادر متجددة إلى 30% بحلول عام 2030، إذ تتطلع البلاد إلى تنويع اقتصادها، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

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