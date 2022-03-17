لجنة الشكاوى في «الوطني» تنظر 23 شكوى

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سمية عبد الله السويدي رئيسة اللجنة، على 23 شكوى واردة للمجلس، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: حميد علي العبار مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وعلي جاسم، وهند حميد العليلي عضوي المجلس الوطني الاتحادي.

وبحثت اللجنة 23 شكوى مقدمة إلى المجلس الوطني الاتحادي، واستعرضت الرأي القانوني الخاص بها وردود الجهات ذات العلاقة بالشكاوى المعروضة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

كما وجهت بمخاطبة بعض الجهات المعنية بالشكاوى لمزيد من الاستيضاح. وتختص لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي بمتابعة وبحث الشكاوى الواردة إلى المجلس لبيان مدى صحتها والسعي بين أطرافها للوصول إلى أنسب الحلول، وتلقي الإجابات اللازمة عليها، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى، لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات الاتجاهات بشأنها.

شروط

ومن شروط تقديم الشكوى أن تكون موجهة ضد جهة اتحادية، وأنْ تكون مكتوبة (ورقية أو إلكترونية) وصادرة عن مقدم شكوى موجود فعلاً ومحدد تحديداً قاطعاً (اسمه ومحل إقامته وعمله) وموقعة منه، وأن يكون لمقدمها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة في تقديمها، وأن تكون واضحة ومحددِة للهدف المقصود منها، وألا تتضمن عبارات مسيئة للجهة المشكو ضدها أو لأي جهات أخرى، وأن يكون مُقدِم الشكوى قد لجأ للجهة المنسوب إليها الشكوى اضافة الى شروط اخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز