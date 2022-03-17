الإمارات تشارك باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في إندونيسيا

المصدر: دبي - البيان

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تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد والدورة الـ 209 للمجلس الحاكم، التي ستعقد في مدينة بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 18 إلى 24 الجاري.

ويضم وفد المجلس في عضويته أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي: سارة محمـد فلكنـاز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيـد المهيري، والدكتورة مـوزة محمد العامري، وميرة سلطـان السويدي، أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ويشارك الدكتور علي النعيمي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اجتماعات اللجنة التي ستعقد على مدى يومين، فيما يشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات لجان الاتحاد وهي: لجنة شؤون الشرق الأوسط، ولجنة التوجيهية للجمعية العامة (لجنة التسيير)، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما يشارك أعضاء الوفد في اجتماعات: مكتب ومنتدى النساء البرلمانيات، واجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، ومنتدى البرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي، وورشة عمل حول الاستعداد الأمني الصحي، ومجموعة الشراكة بين الرجال والنساء (الجندرية)، وحلقة نقاش حول الاستفادة من صلاحيات البرلمانات المتعلقة بوضع الموازنة لصالح الأطفال المنظمة بالشراكة ما بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

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