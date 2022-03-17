حمدان بن زايد يطّلع على مبادرات «بيئة أبوظبي» الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - وام

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ثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، الاهتمام والرعاية الكريمة التي تحظى بهما الهيئة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الفخري لهيئة البيئة، الأمر الذي مكنها من تحقيق العديد من الإنجازات البيئية الهامة.

رؤية

وأشاد سموه بالإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق رؤية إمارة أبوظبي وطموحاتها الكبيرة في التقدم والنماء والعمل وفق مبادئ التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه بقصر النخيل اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالإنجازات التي حققتها الهيئة ضمن استراتيجيتها المؤسسية 2021 - 2025 والتي بدأت بتنفيذها خلال العام الماضي لربط التنمية الاجتماعية والاقتصادية بحماية البيئة عبر التركيز على تحقيق المرونة البيئية لإمارة أبوظبي، وذلك من خلال التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، وحماية جودة الهواء والمياه البحرية، والإدارة المستدامة لموارد المياه الجوفية، وتمكين الإدارة المثلى للنفايات، وتشجيع مبادئ الاقتصاد الدائري.

بالإضافة إلى صون وحماية وتعزيز التنوع البيولوجي الثري الذي تزخر به الإمارة، وقيادة تطوير السياسات والتشريعات البيئية المتكاملة، واعتماد أنظمة قائمة على الأدلة لتحقيق الامتثال البيئي، وتطبيق نماذج عمل نافذة لتنظيم عمليات الترخيص وتحقيق الالتزام والاستفادة من النظم المتطورة لتحليل البيانات لقيادة أنشطة البحث والتطوير والتوعية البيئية.

جهود

واطلع الاجتماع على جهود مستشفى أبوظبي للصقور الذي يواصل تقديم خدماته المتميزة وتحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة، فقد حاز المستشفى اختيار المسافرين 2021 من موقع تريب أدفايزور ليكون ضمن فئة أفضل المواقع في أبوظبي.

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