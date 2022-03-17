محمد بن سلطان بن خليفة يطّلع على التجهيزات الحديثة بطيران شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

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اطّلع الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، خلال زيارته إدارة طيران شرطة أبوظبي في مطار البطين، على التجهيزات الحديثة لأسطول الطائرات، وأفضل الممارسات المتبعة، ضمن خدمات الإسعاف والإنقاذ الجوي المختصة بإنقاذ الأشخاص من موقع الحدث، ونقل الأشخاص المرضى والمصابين ما بين المستشفيات، مع توفير الرعاية الطبية، بإشراف الكوادر المتخصصة، وبالاستعانة بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة.

وأكدت إدارة طيران شرطة أبوظبي اهتمامها باتباع أفضل معايير الصحة والمطابقة للشروط الصحية في إنقاذ الأرواح، وفق النظم الحديثة في استشراف المستقبل.

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