«صحة» تستضيف المؤتمر العالمي لطب الأشعة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» الدورة الحادية عشرة من مؤتمر «صحة» العالمي لطب الأشعة.

شارك في المؤتمر الافتراضي الذي استضافته مدينة الشيخ خليفة الطبية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» واستمر يومين، نخبة من المتحدثين البارزين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة وغطى مجموعة واسعة من الموضوعات حول أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الأشعة السريرية.

وبالإضافة إلى توفير منصة للمشاركين لتحسين مهاراتهم وتعزيز معارفهم الحالية ومشاركة أحدث أبحاثهم من خلال العروض التقديمية سلط المؤتمر الضوء على التحول المستمر من نماذج الأشعة والرعاية الصحية القائمة على الحجم والتحول إلى نماذج تركز على القيمة.

منصة

وقال الدكتور شيام موهان الرئيس المشارك للمؤتمر، استشاري الأشعة للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية: إن مؤتمر «صحة» العالمي لطب الأشعة يعتبر منصة بارزة تجمع أخصائيي وفنيي الأشعة والتقنيين ومصوري الموجات فوق الصوتية والمتدربين والعاملين في مجال الأشعة والأطباء من جميع أنحاء العالم، وأصبح الحدث في دورته الحادية عشرة أكبر تجمّع مختص بالتصوير السريري في دولة الإمارات ورسخ مكانته القوية في مجتمع الأشعة العالمي من خلال تقديم أحدث التطورات في مجال الأشعة التشخيصية وتقنيات التصوير، بالإضافة إلى المساهمة والتأثير في رحلة تعليم وتطوير المتدربين والخريجين الشباب.

كما تطرق المؤتمر إلى موضوعات مهمة مثل تناول مسألة (كوفيد19) من منظور طب الأشعة والذكاء الاصطناعي في طب الأشعة وعلم الأشعة العصبية. وشملت موضوعات النقاش جوانب مهمة وأساسية، مثل «الذكاء الاصطناعي في الأشعة: التطورات الحديثة في البحث والتطوير والنشر» و«التصوير في طب الأطفال وأمراض القلب الخلقية عند البالغين» و«كوفيد19 في التصوير العصبي» و«استراتيجيات التصوير في التهاب الأمعاء».

وذكر الدكتور منظور أحمد رئيس المؤتمر ورئيس قسم الأشعة بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، أن طب الأشعة يعد من المجالات الحيوية والمهمة وبخاصة أن التطورات الحالية توسعت لتشمل الجينوميات الراديوية وعلم الأشعة، وتصوير البيانات. والتزام «صحة» لا يقتصر فقط على مواكبة تلك التغييرات، ولكن أيضاً تدعم تقدم المسيرة التعليمية والتطويرية لمتخصصي الأشعة الناشئين.

عناية

وصمّمت جلسات المؤتمر بعناية تامة لضمان حصول جميع المشاركين على فرصة لصقل مهاراتهم في مجال الأشعة السريرية ومراجعة المفاهيم الأساسية من خلال دورة المراجعة الدائمة إلى جانب عرض الأعمال المتميزة خلال فعالية العروض التقديمية السريعة.

واستضاف الحدث مجموعة من أبرز المتحدثين العالميين المعروفين في مجال طب الأشعة بمن فيهم الدكتور برونو هوشيغر، الأستاذ السريري لتصوير الصدر والمدير المشارك لزمالة التصوير القلبي الرئوي في جامعة فلوريدا والدكتورة كاثرين هاليداي رئيس قسم الأشعة، في برنامج GIRFT بمعهد «NHS» والمدير السريري لطب الأشعة في مستشفيات جامعة نوتنغهام NHS Trust، والدكتور مسيح الزمان، أستاذ ورئيس خدمات التصوير بالأشعة المقطعية والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير النووي في قسم الأشعة بمستشفى جامعة آغا خان، باكستان، والدكتور محمد يعقوب، أستاذ مساعد في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي.

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