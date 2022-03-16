خليفة بن طحنون يزور أسرة الشهيد فاهم الحبسي في رأس الخيمة

المصدر: وام

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زار الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي اليوم أسرة الشهيد فاهم سعيد أحمد الحبسي في إمارة رأس الخيمة.

ورحب ذوو الشهيد بالشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس عمق الترابط والتلاحم الذي يسود مجتمع دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة.

وتبادل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الأحاديث الودية مع أفراد عائلة الشهيد واطمأن على أوضاعها وأحوالها، مؤكدا أن المكتب يعمل على ضمان تسخير الإمكانيات كافة لخدمة أبناء الشهداء وذويهم.

من جهتهم أعرب ذوو الشهيد و أفراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على متابعة أحوال أسر الشهداء والتواصل المباشر معها.

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