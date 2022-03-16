استطلاع آراء يقيس أثر نظام العمل الجديد على العلاقات العائلية

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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طرحت وزارة تنمية المجتمع استطلاعاً لقياس أثر تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي، الذي أقرته دولة الإمارات مؤخراً على عدد الساعات التي يقضيها الموظفون مع أبنائهم، وعلى العلاقات العائلية، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات الأخرى.

ويتضمن الاستطلاع 22 سؤالاً تمحورت قبل وبعد تطبيق القرار، إذ تركزت على طبيعة العمل وعدد الساعات التي كان يقضيها الموظف مع أبنائه وأفراد أسرته في الأسبوع قبل تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد، وعدد الساعات التي يقضيها الموظف في الزيارات العائلية في الأسبوع قبل تطبيق النظام الجديد، مقارنة بعدد الساعات والزيارات العائلية بعد تطبيق نظام العمل الجديد.

كما طرح الاستطلاع أبرز الأسباب التي تمنع الموظف من قضاء مزيد من الوقت مع العائلة، بالإضافة إلى رصده لعدد الساعات التي يقضيها الموظف في ممارسة النشاط الرياضي أو البدني في الأسبوع، وقياس أثر زيادة ساعات العمل اليومي على الموظف في نظام العمل الأسبوعي الجديد، وأثر اعتماد العمل يوم الجمعة.

حلول

وحرصاً على إيجاد الحلول اللازمة والأدوات التمكينية لإثراء بيئة العمل والأسرة على حد سواء، فقد لجأت وزارة تنمية المجتمع إلى جانب معرفة الأسباب وقياس الأثر، ورصد عدد الساعات التي يقضيها الموظف مع أسرته، والاطلاع على عدد الزيارات العائلية، إلى إتاحة الفرصة للمشاركين في الاستطلاع بتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم لضمان الشفافية والمصداقية.

ويمكن المشاركة في استطلاع الرأي عبر الرابط: https://msurvey.government.ae/survey/Ministry%20of%20Community%20Development/eM8

ويتسق الاستطلاع مع توجهات وزارة تنمية المجتمع واستراتيجياتها الرامية إلى المساهمة في الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات التي تشكّل فيها العائلة المحور الرئيس، بما ينسجم مع خطة الدولة للخمسين المقبلة، ويدعم تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة في إثراء تجربة أفراد المجتمع وإشراكهم في مختلف القضايا ولا سيما التي تتعلق بشؤونهم.

اعتماد

يشار إلى أن حكومة الإمارات أعلنت مؤخراً اعتماد النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، بحيث تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022.

وأصبحت ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس بواقع 8 ساعات عمل، ومن الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة بواقع 4 ساعات ونصف عمل، بهدف تكثيف تواجد الموظفين مع أسرهم بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ أواصر النسيج المجتمعي، ورفع القدرة الإنتاجية لدى جميع الموظفين.

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