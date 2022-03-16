عبارات تحفيزية على مسارات المشي والدراجات الهوائية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي -وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، مبادرة لكتابة العبارات التشجيعية والتحفيزية على مسارات المشي والدراجات الهوائية الواقعة في مدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، بالتعاون مع الاستشاري «تطوير الشرق الأوسط وأفريقيا»، والمقاول «إنجاز الوطنية».

وهدفت المبادرة إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل مفيد، يحافظ على الصحة واللياقة، وكذلك تعزيز جودة الحياة، والمساهمة في إسعاد ورفاهية أفراد المجتمع، عبر اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والحفاظ على المظهر العام، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتضمنت المبادرة كتابة العديد من العبارات التشجيعية والتحفيزية على مسارات المشي وركوب الدراجات الهوائية، التي تعزز ثقافة ممارسة الرياضة لدى أفراد المجتمع، وتحفز ممارسي المشي وراكبي الدراجات الهوائية على مواصلة الرياضة بقراءة عبارات تحفيزية، بالإضافة إلى رسم علامات مميزة على أرضية المسارات، تساعد ممارسي الرياضة في معرفة وتحديد المسافات المقطوعة فعلياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز