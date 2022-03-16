1147 معاملة طلب تفتيش فني تنجزها بلدية منطقة الظفرة خلال شهرين

المصدر: الظفرة - وام

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أنجزت بلدية منطقة الظفرة 1147 معاملة بخصوص عمليات التفتيش الفني الموقعي عبر الأنظمة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء MePS وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2022، منها التفتيش الفني للأساسات وطلبات شهادة الإنجاز والتفتيش الفني للأسقف، بالإضافة إلى طلبات أعمال الحفر والتفتيش الفني للأسوار المؤقتة وعدد من الخدمات الأخرى.

تهدف عمليات التفتيش إلى تنظيم ومراقبة وحوكمة أعمال البناء والتطوير العمراني وفق أفضل معايير التصميم والبناء والصحة والسلامة والبيئة.

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