طقس الإمارات غداً.. مغبر وغائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح نشطة إلى قوية السرعة خاصة على البحر مثيرة للأتربة والرمال ومحملة بالغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية / 25 إلى 35 تصل إلى 65 كم/س.

وسيكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:33 والمد الثاني عند الساعة 03:02 و الجزر الأول عند الساعة 25:19 والجزر الثاني عند الساعة07:08.

و في بحر عمان يكون الموج مضطرباً و سيحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والمد الثاني عند الساعة 21:56 و الجزر الأول عند الساعة 30:15 والجزر الثاني عند الساعة 04:04.

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