رئيس الوزراء البريطاني يبدأ زيارة إلى الإمارات والسعودية

المصدر: البيان

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يبدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية "الشريكين الأساسيين" لتهدئة أسواق الطاقة العالمية بعد الحرب على أوكرانيا.

وقال جونسون في تصريحات صحفية إن العالم يواجه واقعا جديدا عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، وعلينا مواجهة هذا الواقع مع حلفائنا، مؤكد أن الإمارات والسعودية شريكان رئيسيان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وسيلتقي جونسون في الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثم سيجري محادثات في السعودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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