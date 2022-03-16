رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس جمهورية زامبيا في وفاة روبيا بوزاني

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا في وفاة فخامة روبيا بوزاني الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين الى فخامة هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا.

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