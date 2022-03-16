رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس التركماني بمناسبة انتخابه رئيساً لتركمانستان

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة الى فخامة بردي محمدوف سردار قربان‫، وذلك بمناسبة انتخابه رئيساً لتركمانستان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين الى فخامة بردي محمدوف سردار قربان.

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